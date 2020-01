Morreu nesta madrugada aos 89 anos, Bernadete Vieira Pires, Dona Beta

Dona Beta estava internada no hospital em Santa Maria, com problemas vasculares. Conforme informações passadas pelo neto, jornalista Mateus Barreto, durante uma cirurgia o quadro se agravou e ela acabou falecendo.

Dona Beta, como era chamada, era uma pessoa muita querida na comunidade, sempre alegre e divertida. Cozinheira de mão cheia, ela tinha uma Casa de Chá, na esquina da Praça das Mercês. Fazia tricô e crochê, mas sua paixão era a culinária. Era sempre muito requisitada para fazer frios e doces para festas, casas comerciais e bancos da cidade.

Em 2019, o jornalista Mateus Barreto, neto de Dona Beta escreveu um texto no dia em que ela completava mais um aniversário.

” Hoje a gente celebra 89 anos de vida! As empadas de frango já estão prontas, a massa feita por ela mesmo. Tem pastelzinho de carne, cartuchinho e barquete recheados.

Tudo feito pelas mãos dela. De fada, eu diria. Outro dia enquanto eu me arrumava para ir à academia, ela olhou e disse, que loucura tirar a roupa quente e sair para rua. Respondi que só desta forma para perder as calorias que ganho, depois de comer tantos quitutes preparados por ela. Cozinhar é o que mantém essa senhora de pé. Porque ela me espera com almoço pronto todos os dias.

Só que um pouco diferente: ela prepara o meu almoço do dia seguinte sempre à tardinha, para que a comida “não fique tão velha”, segundo ela. Por isto, dificilmente eu levo a sobra do meio dia. Sabem o que isso significa? Amor. Há poucos meses eu contei pra ela que todas as tardes tem um programa de fofocas dos artistas no SBT.

Agora imaginem que todos os dias eu chego em casa e tá ela me esperando pra contar que o algum famoso separou, o Willian Bonner vai sair da Globo, a Juliana Paes vai deixar a novela e por aí vai. Ela presta atenção na notícia, mas faz uma confusão danada na hora de contar. Aí eu calmamente explico a realidade dos fatos. É isso significa o que? Paciência.

Ela tem uma ansiedade por tudo e não ouse realizar na mesma hora ou no mesmo dia algum pedido, que a cobrança vem à vista. Sem tempo de defesa. Ela pode não sair de casa. Mas tem ao seu lado um celular que é capaz de ligar para “Deus e o mundo” atrás de informações. Mas como ela mesmo diz, é muito grata a todos aqueles que a ajudam. E eu mais grato ainda pela paciência que o pessoal da farmácia e dos mercados têm. Amor e paciência, que eu listei acima, é tudo que a gente precisa pra desfrutar de uma companhia tão alegre e viva.

Papai do Céu tá sempre comigo, diz ela. E eu não duvido jamais! A força que ela tem impressiona. E eu agradeço todos os dias por abrir a porta do meu quarto e escutar ela respirando no quarto do lado. É um sinal de que vencemos mais um dia, que logo vai ter um montão de coisas boas me esperando e um tanto de histórias pra ela me contar.

Chegamos aos 89 anos de vida. Ela feliz, realizada e plena. E eu, mais feliz ainda. Que Deus conserve sempre essa vitalidade e energia e que possamos festejar com saúde todos os anos que temos pela frente. Feliz Aniversário Dona Beta” – Mateus Barreto

Dona Beta deixa 3 filhos , 7 netos e uma bisneta.

Os atos fúnebres no Memorial São Sepé e sepultamento hoje 18h, no Cemitério Municipal.