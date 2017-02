Moto adulterada é apreendida pela Brigada Militar

Esta tarde, por volta das 16h25min, mais uma moto foi apreendida pela Brigada Militar em São Sepé. De acordo com dados levantados pela equipe do Jornal A Fonte, a guarnição da Brigada Militar abordou uma moto na rua Coronel Chananeco e ao fazer a averiguação da documentação constatou que ela irregular, além de não ter a documentação, o chassi pertencia a outra moto, o que não permite que ela transite em via pública. O veículo foi encaminhado ao depósito e o motorista com as iniciais C.M.S. responderá em liberdade.