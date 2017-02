Moto adulterada é apreendida pela Brigada Militar

A guarnição do POE de Santa Maria que está auxiliando a Brigada Militar de São Sepé, apreendeu uma moto no início da noite de hoje por volta das 19 horas no bairro Pontes, na rua Emílio Brum Pereira. De acordo com relatos dos policiais o motociclista empreendeu fuga e algumas quadras adiante derrapou vindo a cair. R.S.B., 24 anos, foi detido e levado ao Hospital Santo Antônio para a confecção do Boletim de Atendimento e depois levado a Delegacia de Polícia pera a confecção do Boletim de Ocorrência sendo em seguida liberado.

Na motocicleta ainda estava um caroneiro que conseguiu fugir.

Ao conferir os documentos da moto a BM descobriu que o chassi e a placa estavam adulterados. Nossa reportagem conversou com R.S.B. e ele afirmou que a moto pertence a ele.