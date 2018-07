Moto adulterada é recuperada

Em patrulhamento no bairro Santos, próximo a escola Rio Branco, a Guarnição da Brigada de serviço, composta pelo Sgt Rodrigues, Sd Rogério e Sd Hartmann, avistaram uma motocicleta e, ao fazer a abordagem a mesma fugiu da guarnição, sendo abandonada alguns metros a frente, não sendo possível identificar o condutor A motocicleta após consulta ao sistema, foi constatada com características adulteradas, podendo a mesma estar sendo usada para cometer infrações e crimes na cidade, sendo recolhida ao deposito do Detran.