Moto apreendida com menor estava adulterada

Na tarde de hoje, sábado, 29, a guarnição da Brigada Militar que estava fazendo ronda nas proximidades da Câmara de Vereadores, abordou uma motocicleta com duas pessoas, na rua Osvaldo Aranha abaixo do CRAS. Durante a verificação, constatou-se que o motociclista era menor de idade assim como o seu carona. Consultando os dados do veículo, averiguou-se que os documentos da moto teriam sido dado baixa, estando trafegando com placa adulterada por outra placa de uma moto de Santa Maria.

Os menores após serem ouvidos na Delegacia de Polícia foram liberados, já a motocicleta foi recolhida ao depósito.