Moto com chassi raspado e placa adulterada é recolhida

Na noite de quinta-feira, 29, por volta das 20 horas, uma guarnição da Brigada Militar durante seu patrulhamento, abordou nas proximidades do cemitério uma motocicleta. Ao verificar a documentação do veículo notou que o mesmo esta com o chassi raspado e a placa adulterada.

O motociclista foi retido e foi confeccionado uma Comunicaçãode Ocorrência. A moto foi recolhida ao Detran e ficará à disposição da justiça.

A Brigada Militar informa que intensificará as abordagens de veículos com a finalidade de prevenção a segurança da nossa comunidade contra qualquer tipo de delitos ou infrações de trânsito.