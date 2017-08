Durante uma operação de rotina foi localizada uma motocicleta com as placas adulteradas. De acordo com informações prestadas pelo delegado, a moto foi localizada na rua José Michellin, bairro Lôndero dentro do pátio de uma residência.

A moto foi recolhida e o morador da residência encaminhado à Delegacia de Polícia para esclarecimentos.

Foto: Roberto john