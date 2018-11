Durante o patrulhamento pelo Bairro Lôndero os soldados Rogério e Rocha avistaram a motocicleta Honda com placas IOL 8984, de Formigueiro. Ao fazerem a abordagem o motorista e o caroneiro fugiram do local, entrando em um mato nas proximidades do local, não sendo possível averiguar suas identidades. A motocicleta estava com o licenciamento vencido sendo autuada e removida ao depósito de Restinga Sêca.