Moto roubada em Restinga Sêca é recuprada em São Sepé

Agora pela manhã por volta das 11 horas, a Polícia Civil ao cumprir um Mandato de Busca e Apreensão para averiguação de local suspeito em endereço onde ano passado foi localizada uma Parati roubada, encontraram uma moto Fan 125, placas IXA 1404 de Formigueiro, roubada na noite passada em Restinga Sêca.

No local os policias encontraram dois suspeitos (um menor de idade). Ambos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia para prestar depoimento.

O local onde foi encontrada a moto fica na rua Daia Gazen no bairro Santos.

O proprietário da motocicleta já foi comunicado do achado e está se encaminhando a São Sepé para recuperar o veículo.