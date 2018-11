Moto utilizada em assalto é encontrada

Na noite de terça-feira, 27, após uma denúncia anônima, a Brigada Militar deslocou a guarnição composta pelos soldados Rogério e Rocha, até as proximidades da Sanga do Morcego, onde foi localizada uma motocicleta Honda, azul, de placas ILN 6194. Após averiguação foi constatado que a motocicleta foi a mesma usada no assalto ao Supermercado Arrozão no início da semana e havia sido furtada em Santa Maria. O veículo foi recolhido ao depósito de Restinga Sêca para posterior perícia. A guarnição teve o apoio da Brigada Militar de Formigueiro.