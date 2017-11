Motociclista fica ferido em colisão contra automóvel

Um acidente no final da tarde de hoje, 11, por volta das 18h15, entre um VW Fusca 1300 de placas ICE 4753 DE Santa Maria e uma motocicleta de placas IXO 7827 de São Sepé resultou em uma pessoa ferida.

De acordo com relato do motorista do automóvel, Joceli Meneguel Venturini, ele transitava pela Avenida Marechal Ildefonso de Moraes quando fez a conversão para entrar na rua Ataídes Pontes, sendo abalroado pela motocicleta conduzida por Leandro Soares Alfama.

Ainda conforme o relato de Joceli, ele vinha em velocidade moderada e ligou a seta para a esquerda antes de fazer a manobra .

Com a violência do impacto, Leandro foi arremessado para dentro do valão que fica paralelo a avenida, sendo socorrido pela SAMU que teve assistência do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio.

Joceli nada sofreu.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência.

Fotos: Roberto John