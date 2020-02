Motociclista morre em acidente no interior de São Sepé

No início da tarde de hoje, sábado, 29, por volta das 13h40, na estrada do Cerrito do ouro, na localidade do Rincão dos Teixeiras, resultou na morte de uma pessoa.

Um grupo de trilheiros seguia pela estrada no sentido cidade/interior e na direção contrária vinha um VW Gol com placas BYO 0273 de São Sepé.

Um quadriciclo e uma motocicleta colidiram de frente contra o automóvel.

O condutor do automóvel, Darceli Teixeira Ferreira Baldissera não se feriu.

Na colisão faleceu o motociclista Elisandro Pagliarini, conhecido como “Pica-Pau”. O motorista do triciclo. Emerson Paula da Silva, conhecido como “Messinho”, ficou ferido e foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Santo Antônio.