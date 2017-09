Motorista atinge moto e foge sem prestar socorro

No início da noite de hoje, 08, por volta das 20 horas, um carro branco que transitava pela Francisco Antonio de Vargas ao entrar na rua Emídio Jaime de Figueiredo atingiu uma motocicleta Titan 150 que vinha pela preferencial. De acordo com testemunhas que presenciaram o fato, o carro que cometeu a infração, após o choque parou na esquina da rua Riachuelo para olhar o ocorrido e foi embora sem prestar socorro.

O motociclista Lisarb Pires sofreu escoriações leves tipo arranhões, mas sua caroneira Patricia Carvalho Fagundes foi socorrida pela SAMU e tansportada para o Hospital Santo Antonio, com suspeita de fratura no pé.

De acordo com a Brigada Militar imagens de câmaras de segurança serão usadas para identificar o veículo suspeito.