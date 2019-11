Motorista colide carro contra muro e abandona o local

Na madrugada de hoje, domingo, por volta das 03h40min, a Brigada Militar foi acionada para atender um acidente na Rua Riachuelo, onde um automóvel teria se chocado contra o muro da residência.

Chegando ao local encontraram o veículo Fiat Mobi, placas IZN8G93, com a frente amassada e abandonado pelo condutor. De acordo com dados da Brigada Militar, com o impacto o veículo pegou fogo, sendo acionado o Corpo de Bombeiros que combateu as chamas, impedindo que o incêndio consumisse o automóvel inteiramente.

Em outro acidente por volta das 00:10, um VW Fusca, placas INQ 6737, foi abalroado por um veículo de cor verde (o automóvel não foi identificado).

De acordo com dados da Brigada Militar o VW Fusca, conduzido por Leotélio Antonio Monego, transitava pela rua Ronai Brenner quando foi atingido por outro veículo que se evadiu do local.

Além dos danos materiais, Leotélio teve escoriações no antebraço direito.