Motorista desabilitado é autuado por perturbação do sossego

Na madrugada de sábado, 18, por volta das 1h40min, a Brigada Militar, após receber várias denúncias pelo 190 de que estaria ocorrendo perturbação do sossego em um posto do centro da cidade, deslocou a guarnição composta pelo Sgt. Elton e Sd. Moreira até o local denunciado. Chegando ao local, Geraldo Gabriel Rosa Figueiredo foi flagrado com o veículo GM/Chevette, placas IIU 7010, com o motor em alta rotação provocando um ruído muito alto e queimando pneu na área de estacionamento do posto, onde havia uma grande concentração de pessoas. Ao ser abordado foi constatado que Geraldo não possui CNH. Foram tomadas as medidas administrativas, sendo o condutor autuado, o veículo recolhido para o depósito e confeccionado um Boletim de Ocorrência por entrega de veículo a pessoa não habilitada e um Termo Circunstanciado por dirigir veículo sem CNH, gerando perigo de dano.