Motorista é indiciada por homicídio pelo acidente em Formigueiro

A Polícia Civil conclui o inquérito do acidente, na ERS-149, em Formigueiro, no dia 24 de março, que vitimou Augusto Gonçalves Borges, 23 anos, Marcelo de Melo, 20 anos, e Ana Cláudia Cassol Heinsch, 25 anos, todos de Restinga Sêca. Os três estavam na S10 que Débora Adriana Plate, 21 anos, dirigia.

Débora foi indiciada por homicídio com dolo eventual (quando a pessoa assume o risco de matar alguém) e o inquérito segue, agora, para o Fórum de São Sepé.

A polícia ainda aguarda o resultado do exame de sangue que analisou o teor alcoólico de Débora no dia do acidente. Em depoimento oficial Débora informou que não consumiu bebida alcoólica e, por esse motivo, assumiu a direção do veículo, mesmo não possuindo carteira de habilitação.

Relembre o caso:

Grave acidente na ERS-149, por volta das 2 horas da madrugada de sábado, 24, próximo à entrada de Formigueiro, resultou em três mortes e dois feridos.

Conforme informações, uma caminhonete S10 com placas de Restinga Sêca seguia na direção São Sepé/Formigueiro quando a motorista, Débora Plate, perdeu o controle da direção e capotou o veículo cerca de 3 km do trevo de entrada da cidade de Formigueiro, quando tentava ultrapassar uma VW Parati. Segundo Débora, a Parati acelerou no momento em que ela estava fazendo a ultrapassagem fazendo com que ela se assustasse e perdesse o controle da caminhonete, vindo a capotar. Mesmo não possuindo CNH, Carteira Nacional de Habilitação, Débora se ofereceu para conduzir o veículo no retorno de São Sepé a Restinga Sêca, pois seus amigos haviam ingerido bebida alcoólica.

Três dos cinco ocupantes ficaram presos às ferragens e faleceram no local (Marcelo de Mello, 20 anos, Augusto Gonçalves Borges, 23 anos, e Ana Cláudia Cassol Heinsch, 25 anos) e duas ocupantes ficaram feridas (Shaiana Ramos Cassol e Débora Plate, ambas de 21 anos). Elas foram transportadas ao hospital universitário de Santa Maria (Husm) com ferimentos leves, onde foram atendidas e liberadas.