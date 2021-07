Motorista é preso acusado de atropelamento e embriaguez ao volante

A Brigada Militar de São Sepé registrou um acidente de trânsito na noite de segunda-feira, 5 de julho.

Conforme informações da BM, uma pessoa foi atropelada por volta das 19h20, na Avenida Julio Vargas 560, em São Sepé.Segundo o sargento Ricardo, a Guarnição da Brigada Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de atropelamento. Os policiais após a abordagem do veículo que não prestou socorro à vitima, contataram que o condutor S. R. S. C. estava com visíveis sinais de embriaguez.

O motorista foi submetido ao teste do Etilometro (bafômetro) o qual registrou 0.77 mg/l. Foi dado voz de prisão ao condutor, apresentado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante. A vitima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santo Antônio e foi internada. O veiculo foi recolhido ao deposito credenciado pelo Detran.

Fonte: Jornal do Garcia.