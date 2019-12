Motorista é preso por dirigir embriagado e desacato a autoridade

A guarnição de serviço do 2º Pelotão de São Sepé em patrulhamento, por volta das 19h10, avistou um veículo transitando em velocidade incompatível com a segurança, após breve acompanhamento, abordou o veículo Ford Del Rey placas ICH 7169 na rua Capitão Emídio Jaime de Figueiredo. O automóvel era conduzido pelo condutor de iniciais J. R. da S., que apresentava visíveis sinais de embriaguez e negou-se a fazer o teste do etilômetro. Após prova testemunhal, foi encaminhado para atendimento médico e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de São Sepé para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante pelos crimes: conduzir veículo em velocidade incompatível para segurança e conduzir veículo automotor sobre influência de álcool. O condutor também irá responder por desacato a autoridade e ameaça. Terminado os atos do flagrante delito o condutor foi encaminhado ao Presídio Estadual de São Sepé.

Fonte: Jornal do Garcia.