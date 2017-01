Motorista fica ferido após carro colidir em veículo parado

Durante a tarde desta terça-feira (17), um jovem ficou ferido após o carro em que conduzia ter colido na traseira de um outro automóvel que estava estacionado na rua Coronel Chananeco no centro da cidade.

Segundo a Brigada Militar, o veículo Ford Fiesta trafegava pela rua quando atingiu o veículo do ex-vereador Nassif Schmidt, que estava estacionado. Com a colisão, o jovem Matheus Cunha, motorista do veículo Ford Fiesta, teria sofrido lesões na cabeça após o impacto e foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio.

Com o impacto, o automóvel Gol foi arrastado sobre a calçada sem ferir mais ninguém.