Motorista perde controle do veículo e sai da pista na BR-392

Um acidente envolvendo uma Toyota Hilux, dirigida pelo médico e pecuarista Dr. Hernani Angeli, causou susto e apreensão na BR-392, cerca de 2,5 km após a Vila Block. Segundo depoimentos de moradores locais que ajudaram no resgate, o condutor, que havia almoçado em São Sepé , retornava no sentido São Sepé/Santa Maria quando teve um mal- súbito e acabou perdendo o controle do veículo, que bateu em uma placa de sinalização e cerca de 300 metros após acabou saindo da pista e caindo em um barranco.

Ainda segundo depoimentos colhidos, o médico saiu consciente do veículo, e auxiliou no resgate da caminhonete. O cabanheiro, que passa bem, é proprietário da Cabanha Garrucho situada no interior do município e figura bastante conhecida no meio crioulista.