Motorista perde o controle do veículo e cai em barranco

No início da noite de hoje, sexta-feira,27, por volta das 18h30 o veículo VW Voyage com placas ICY 3013 de São Sepé se acidentou próximo ao Posto Cotrisel. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) que estava no local do acidente, o Voyage transitava no sentido Santa Maria/São Sepé, quando na subida da BR-392 próximo ao Posto Cotrisel faltou gasolina. O motorista identificado como J.O.S.S. de 56 anos, que esta com a Carteira de Habilitação vencida, decidiu tentar fazer o veículo funcionar descendo a BR-392 de ré. A ação não deu certo e o motorista acabou perdendo o controle do veículo, caindo em um barranco no lado contrário da pista. J.O.S.S. foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio . De acordo com o policial, eles estavam aguardando o guincho chegar para recolher o veículo.

Fotos: Roberto John