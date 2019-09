Motorista perde o controle e sai da pista na BR-392

Um acidente na BR-392, por volta das 11h15 da manhã de hoje, quarta-feira, envolvendo um Siena com placas IXT 5031, de Santa Maria, resultou em duas pessoas feridas

De acordo com relatos do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência, uma testemunha relatou que o veículo transitava no sentido Santa Maria/São Sepé quando, de repente, perdeu o controle, invadiu a pista contrária e caiu no barranco lateral da rodovia.

O Siena parou capotado, atravessado em cima de uma pequena sanga. A motorista, identificada como K.F.S., e sua filha, menor de idade, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhas ao Hospital Santo Antônio pelo Samu.

Os bombeiros suspeitam que a causa do acidente tenha sido o estouro do pneu dianteiro, já que o mesmo estava furado.

As duas sofreram ferimentos leves e passam bem.

Fotos: Roberto John.