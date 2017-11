Motos são apreendidas em Formigueiro

A Brigada Militar de Formigueiro apreendeu no início da noite de hoje, 05, por volta das 19 horas, duas motocicletas com documentação e características irregulares.

De acordo com relato policial, as motocicletas foram abordadas na localidade do Fundo do Formigueiro e Faxinal da Eugênia durante patrulhamento de rotina.

Os condutores das motocicletas (um era de menor) foram encaminhados ao Quartel da Brigada Militar para registro de ocorrência e após foram liberados e as motocicletas foram recolhidas para o depósito do Detran

A guarnição que efetuou a apreensão era formada pelo Sgt Ritter, Sd Wagner e Sd Anderson.