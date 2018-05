Movimento segue a luta por mudanças na política de preços

A paralisação dos caminhoneiros que vem movimentando opiniões e ações em todo o país entrou, nesta segunda-feira, em seu oitavo dia. Na Região Central, as manifestações continuam nas rodovias federais e estaduais sem data para acabar, mesmo após o acordo assinado na noite de domingo, 27, que garante entre outras demandas, a redução de R$ 0,46 no preço do diesel por 60 dias.

Alguns caminhoneiros garantem que as manifestações por melhorias para a categoria estão se tornando atos políticos e, desta forma, está gerando divisão de opiniões entre eles, o que enfraquece o movimento, declarou um manifestante que prefere não se identificar. “Não lutamos por bandeiras políticas e sim, por toda a sociedade, pelo povo que não aguenta mais tantos impostos e receber de volta as péssimas condições de trabalho. Este é um grande movimento nacional contra a absurda política de aumento de combustíveis implementada pelo Governo Federal” Declarou. “Uma vez preservados os atendimentos básicos da sociedade, desde hospitais até instituições de segurança pública, o movimento exerce legítima pressão por mudanças e estará longe de ser considerado pela sociedade como irresponsável ou fora de controle.” Finalizou.

A Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar continuam monitorando os pontos nos municípios da região central, que continuam com manifestação, informaram que na maior parte dos locais não há bloqueios e o tráfego flui normalmente, apenas alguns motoristas que passam por estes locais, são convidados a parar.