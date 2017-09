Movimento separatista terá urnas de plebiscito em São Sepé

Intitulado “Plebisul” o movimento tem objetivo de adquirir apoio de pelo menos 10 % dos eleitores.

Coordenadores e voluntários do movimento O Sul É o Meu País estão organizando mais um plebiscito em São Sepé e região. A consulta pública está prevista para ocorrer em 7 de outubro, durante a mobilização “O Sul é o meu País”, neste dia será realizada nova consulta à população.

Intitulado “Plebisul” o movimento tem objetivo de adquirir apoio de pelo menos 10 % dos eleitores. O movimento pede a separação territorial do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul como um país independente do Brasil.

O coordenador da região Fernando Scheerer destaca o convite para que a população participe no dia 7 de outubro das 8h ás 17h, devem haver ao menos três urnas localizadas em pontos diferentes. Segundo o coordenador, os pontos serão nos supermercados Cotrisel e Rede Vivo e também durante a Expofeira de São Sepé. “É muito difícil aparecer gente contra. A maioria não entende o movimento, mas, depois de ouvir nossas ideias, acaba aderindo. Nossos argumentos não são na base do “achismo”, apresentamos muitos números e dados”, ressalta Fernando.

Ele ainda lembra, que a pessoa que deseja votar deve estar portando o título de eleitor e carteira de identidade ou documentação com foto.

A ação tem como meta direcionar o processo a UNPO(Organização das Nações e Povos Não Representados). Serão coletadas assinaturas para que seja encaminhado uma PLIP para as três Assembleias Legislativas dos Estados, para que deputados encaminhem um projeto junto ao TSE solicitando um Plebiscito Oficial.

Nos três estados, o movimento espera ter 1 milhão de votos, com no mínimo 70% escolhendo “sim” para a pergunta “Você quer que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul formem um país independente?”. Sandra não fala por todo o movimento, mas para ela, caso o resultado seja negativo, a campanha pela separação deixaria de existir, respeitando a opinião pública:

Interessados em participar da mobilização podem entrar em contato pelos fones 55-99986-6068 (Fernando Scherer), ou ainda 51-99931-1408 e 51-98335-4012 – whatsapp (João Paulo Schuch).