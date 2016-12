Mulher é baleada em tentativa de assalto no Bairro Tatsch

Esta tarde, por volta das 17 horas, em uma tentativa de assalto, Isabel Teresinha Soares foi ferida com um tiro disparado por um dos assaltantes.

De acordo com relato dado à polícia, Isabel estava sentada em frente ao seu salão de beleza, no bairro Tatsch quando dois sujeitos se aproximaram dela, ao perceber Isabel jogou seu aparelho celular no pátio de sua residência, o que deve ter desencadeado a reação do assaltante. Após o disparo, que atingiu a vítima nas costas, os assaltantes entraram em um VW Gol, escuro, onde se encontrava mais um assaltante dando cobertura, e fugiram.

A Brigada fez buscas mas não localizou o veículo. Isabel foi socorrida por seu vizinho e levada ao Hospital Santo Antônio, onde se encontra em observação.