Mulher é encontrada esfaqueada no centro da cidade

Na madrugada deste domingo, 06, por volta das 2 horas, a Brigada Militar foi informada por populares que havia uma mulher esfaqueada pedindo socorro em um terreno baldio na rua Riachuelo próximo a rua Coronel Veríssimo.

Uma viatura foi enviada ao local, onde encontraram a vítima, identificada como C.S.C., 30 anos, sozinha no terreno.

A Samu foi acionada e conduziu a vítima para o Hospital Santo Antônio para atendimento médico. Ficou constatado que a mulher teve, ao menos, 12 perfurações produzidas por objeto pontiagudo, possivelmente uma faca, na região do tórax.

Devido a falta de leitos em Santa Maria, a mulher somente pode ser transferida por volta do meio-dia.