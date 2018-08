Uma mulher, de 24 anos, com iniciais B.M.C. foi presa na tarde desta quarta-feira, 29, ao visitar seu companheiro no Presídio Estadual de São Sepé onde se encontra preso por tráfico de drogas, por volta das 15 horas.Ela é suspeita de ter participado no assassinato de Patrick Alves Oliveira, “Pulguinha”, no dia 12/08 no bairro Pontes. Havia um mandato judicial de prisão preventiva em desfavor B.M.C. que era moradora do bairro Lôndero e estava em lugar incerto e não sabido.