Mulher é presa no Cerrito do Ouro em operação contra o abigeato

Durante a tarde de hoje, segunda, 18, em uma operação contra o abigeato, e cumprindo Mandado de Busca e Apreensão, realizada pela Polícia civil de São Sepé, auxiliada pela Vigilância Sanitária Municipal e pela 4ª DP de Santa Maria, apreendeu na localidade do Cerrito do Ouro carnes impróprias para consumo, além de diversos objetos contrabandeados, incluindo cigarros, equipamentos médicos, seringas e eletrônicos. Até o momento uma mulher foi presa, e dois reboques e uma carreta, que eram usados para o transporte das mercadorias também foram localizados no local.