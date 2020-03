Mulher é presa por entrar com drogas no presídio

Na tarde de domingo, 8, por volta das 14 horas, uma mulher de 37 anos, foi presa em flagrante por tentar introduzir drogas no Presídio Estadual de São Sepé.

A suspeita estava visitando um detento detido por tráfico de drogas na operação Tentáculos II desencadeada em dezembro de 2019.

Com a mulher foram encontrados 5 tabletes de maconha, com peso de 62,2 gramas sob as palmilhas dos calçados que usava.