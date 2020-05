Mulher é presa por tráfico de drogas

Na tarde de terça-feira, 26, por volta das 14 horas,a Polícia Civil de São Sepé em conjunto com a Polícia Civil de Santa Maria, cumprindo Mandados de Busca, prenderam em flagrante a mulher F.C.K., 29 anos, por tráfico de drogas.

A suspeita foi presa em sua residência, próximo a Escola Gabriel Brenner, bairro Cristo Rei, na Rua Zelinda Costa Padilha.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher já havia sido presa em 2019 por tráfico de drogas.

No teto de sua residência foi encontrado um pote plástico contendo crack (15 pedras) e maconha (37,8 g).

A mulher foi encaminhada a Delegacia de Polícia e após ao Presídio Estadual de São Sepé.