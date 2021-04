Mulher é presa por tráfico de drogas

Na manhá desta quinta-feira, 08, durante a operação “Sem Saída”, a Polícia Civil, coordenada pela Delegada Carla Dolores Castro de Almeida e com apoio da DPPICOI/SM, DRACO/SM, DP Restinga Seca, DP Formigueiro, Terceira DP/SM, DPCA/SM, BOE (com canil), cumpriram 5 Mandato de Busca e Apreensão na cidade, envolvendo a facção “Os Manos”.

Na residência localizada na rua Clemenciano Barnasque, foi presa em flagrante delito pelo delito de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, uma mulher de 32 anos. Foi encontrado de posse com a mesma maconha, cocaína e crack, além de uma balança de precisão.

Na residência localizada na rua Ataídes Pontes, Bairro Santos foi localizado um pé de maconha e uma balança de precisão.