Mulher é presa por tráfico de drogas

No início da noite de hoje (09) por volta das 19 horas, a polícia civil ao cumprir um mandato de busca e apreensão flagrou uma mulher com drogas em sua residência, no bairro Pontes. De acordo com o delegado a polícia estava investigando o marido da mulher, identificada como K.T.R. de 20 anos, e ao entrar e

m sua residência a suspeita colocou na privada 7 pedras de crack, mas os policiais evitaram que ela tivesse sucesso em sua intenção. Também foi achado com K.T.R. uma quantidade em dinheiro (não revelada pela polícia).

K.T.R. foi levada para a Delegacia para interrogatório e após será conduzida ao presídio.