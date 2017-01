Município aguarda liberação de novo ambulância do SAMU

O atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência estava sendo realizada por ambulância cedida pela Prefeitura Municipal

A exemplo de São Sepé, pelo menos outros 60 municípios gaúchos aguardam a liberação de documentos para que as novas ambulâncias do SAMU possam definitivamente entrar em atividade. Os veículos foram entregues em cerimônia do Governo Federal, no início do mês.

A publicação da matéria no Diário Oficial da União é o primeiro passo para que as unidades sejam encaminhadas para o emplacamento. De acordo com o Ministério da Saúde, o ato ocorreu na ultima quinta-feira (27). Já a secretaria de Saúde de São Sepé, disse que o único documento que o município possui em mãos é a nota fiscal do veículo. A espera pode se estender até fevereiro.

Enquanto o novo veículo não é liberado o executivo de São Sepé disponibilizou outra ambulância para que os serviços permaneçam em atividade. Durante o mês de janeiro, a antiga SAMU estava em manutenção, sendo disponibilizada pela Prefeitura a SO Ambulância.