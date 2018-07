Município anuncia compra de área para Novo Distrito Industrial

O Poder Executivo de São Sepé anunciou a aquisição de um espaço que deve sediar o novo Distrito Industrial do município. A busca pela área e o processo de negociação tem cerca de três anos e era tratado como uma das prioridades da gestão Léo Girardello. Um ato simbólico no local, às margens da RS-149, acontece às 16h desta terça-feira, 31. A cerimônia é aberta à comunidade.

O espaço de 9,65 hectares fica localizado ao lado da Usina Termelétrica São Sepé e próximo da Subestação da RGE Sul. Distante 10km do município, a localização foi uma das prioridades já que deve ser um dos atrativos para novas empresas. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Sandro Brum, a compra da área é mais uma ação para fomentar a economia. “No primeiro mandato tivemos como prioridade a criação da Lei de Incentivo (Lei nº 3.453/13). A revisão do Plano Diretor evidenciou que nossa atual Zona Industrial não tem mais condições de receber investimentos em razão da falta de espaço. Nossa alternativa, então, foi buscar um novo local voltado somente à empresas”, explicou o secretário. Outra iniciativa da Secretaria tem sido a retirada de pequenos e médios negócios da informalidade com a inscrição no cadastro de Microempreendedores Individuais em curto espaço de tempo.

Já o prefeito Léo Girardello disse que frente a situação econômica que vem se agravando para os municípios, a única alternativa é estimular a criação de novos empreendimentos, criando emprego e renda, além de ativos financeiros para o poder público. Os detalhes da aquisição devem ser revelados durante o ato de entrega.