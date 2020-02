Município assume gestão da Escola Cap. Emídio Jaime de Figueiredo

São Sepé ganhou mais uma instituição de ensino nesta quinta-feira, 13. Em um ato que contou com a presença de autoridades locais e representantes da 8ª Coordenadoria Regional de Educação de Santa Maria, a gestão da Escola Capitão Emídio Jaime de Figueiredo foi transferida do governo do Estado para o município.

Conforme o coordenador de Educação José Luis Vieira Eggres, a medida motivada, entre outras razões, pelo pequeno número de alunos, vai otimizar o uso de um espaço que é público e deve estar a serviço da comunidade. Isto porque a cedência resultou em novas vagas para a educação infantil na região do bairro Pontes, já que viabilizou a transferência de estudantes de quatro e cinco anos da Escola de Educação Infantil Maria Liberata Fraga Prates (EMEI) para a Capitão Emídio, permitindo que mais crianças de zero a três anos sejam recebidas na EMEI, e zerando assim, a lista de espera que constava na creche.

O prefeito Léo Girardello destacou os esforços da equipe em concretizar o processo de transferência, que foi longo e exigiu muitas negociações. “Hoje celebramos a 15ª escola municipal. É mais uma responsabilidade que o município assume e mais um investimento significativo em educação”, disse.

A Escola Municipal Capitão Emídio Jaime de Figueiredo receberá cerca de 100 estudantes de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Ela será dirigida pela professora Miriam Silva França.