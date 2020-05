Município de São Sepé confirma mais três casos de Covid-19

A Prefeitura de São Sepé, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público que foram confirmados mais três casos de Coronavírus (Covid-19). Desta forma, sobe para quatro o total de casos confirmados no município. A respeito desses três novos casos, a Secretaria Municipal de Saúde tem a informar ainda que:

Um caso foi confirmado pelo teste rápido da saúde e os outros três casos ocorreu por testagem de laboratório particular.

A Secretária de Saúde não deu detalhes sobre sexo e idade dos novos pacientes. Também não foi informado se eles tiveram contato com outras pessoas diagnosticadas com a doença. No momento o município possui duas pessoas hospitalizadas estáveis e duas monitoradas em isolamento domiciliar.

O Boletim Epidemiológico do Município deve estar sendo atualizado nas próximas horas.