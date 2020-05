Música solidária: artistas de São Sepé farão live

O intuito da Live do Bem é levar música e diversão para quem está enfrentando este período de crise causada pelo novo coronavírus e, ao mesmo tempo, arrecadar doações de alimentos e recursos financeiros para a população mais carente afetadas pela crise.

O show dessa live é neste sábado dia 9 de maio, às 20h contará com apresentações de Márcio Vaz Pereira, Zizi Machado e Mateus Rolof Ramm.

Ação de solidariedade

Além do entretenimento, a live também vai promover a solidariedade, já que o objetivo é arrecadar doações em prol do combate ao coronavírus. Durante o show, os artistas vão promover a arrecadação de cestas básicas, qualquer quantia em alimentos e por meio de doações em dinheiro pelo Código QR Code do cartaz, também vai estar disponível na live.

Basicamente, o DOADOR precisa apontar a câmera para o código com o aplicativo de leitura aberto. Ele vai auxiliar na hora do posicionamento, fotografar e comparar as informações com o banco de dados.

Tudo isso é feito de forma rápida e com segurança, em seguida será direcionado ao clicar na aba “localizar/pesquisar”. Alguns celulares é preciso instalar App “QR Code” para então abrir este aplicativo e fazer a leitura do código.

Pelo número (whatsApp) 55 99983-7819: para doação de alimentos e/ou dinheiro (caso não consiga doar dinheiro pelo QR Code), você envia o que quer doar para este whats, que depois uma pessoa entrará em contato com você.

A live será transmitida pelos seguintes meios (facebook):

Jornal do Garcia Online

O SEPEENSE

Rádio Cotrisel

Parceiros:

The Mercês Store

Tsc Alarmes

Portinhola – À frente do seu tempo.

Plugnet

Cláudio Adão Amaral de Souza

Luiz Eduardo Bassan Kessler

Arguaci Correa