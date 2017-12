Natal da Família Sepeense é aberto

O Natal da Família Sepeense, organizado pela Prefeitura Municipal e Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho, foi aberto oficialmente na noite desta quarta-feira, 13 de dezembro.

Às 21 horas as luzes da decoração da natal na Praça das Merces foram acesas. O Evento contou com a simbólica entrega das chaves da cidade ao Papai Noel , que as recebeu das mãos do prefeito municipal Leocarlos Girardello e do presidente da Fundação Cultural afif Jorge Simões Filho, Luís Garcia. A comunidade sepeense, que prestigiou o evento, está sendo convidada para prestigiar a programação natalina. A partir da próxima semana todas as noites serão realizadas atividades culturais.

Confira a programação:

NATAL DA “FAMÍLIA SEPEENSE” PROMOÇÃO:

FUNDAÇÃO CULTURAL AFIF JORGE SIMÕES FILHO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ

DIA 19/12 –TERÇA-FEIRA

19h 45 – Concerto de Natal – Coros Municipais Vertente de Prata e Vozes da Pulquéria, Coral Municipal Caçapavano e Coral Infanto Juvenil.

Local: Igreja Nossa Senhora das Mercês

Local: Praça das Mercês

DIA 20/12 – QUARTA-FEIRA

21h – Apresentação dos alunos de teclado da Casa da Cultura – prof. Paulo Deleon

Local: Praça das Mercês

DIA 21/12 – QUINTA-FEIRA

21h – Apresentação dos alunos de violão e canto da Casa da Cultura – prof. Ricardo da Rosa .

Local: Praça das Mercês

DIA 22/12 – SEXTA-FEIRA

21h 30min – Apresentação alunos de canto da Casa da Cultura – prof. Karine Nunes.

22h – Apresentação Especial de Natal com a Banda “Paz e Concórdia”

Local: Praça das Mercês

DIA 23/12 – SÁBADO

21h – Show Natal Pampeano – Analise Severo e Jean Kirchoff – realização: Fecomércio/SESC RS e Sindilojas São Sepé.

22h 30min – Show Natal da Família Sepeense com Sandro e Cícero.

Local: em frente a Fundação Cultural

** Nos dias 19, 20, 22 e 23 a Casa do Papai Noel estará aberta a visitação com a presença do Papai Noel .

** Durante todas as noites a partir das 17h, Brique das Mercês na Praça.