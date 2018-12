Natal da Família Sepeense é oficialmente aberto em São Sepé

O Natal da Família Sepeense foi oficialmente aberto na noite do último domingo, 2, em São Sepé. Milhares de pessoas presenciaram o acendimento das luzes de Natal da Praça das Mercês, no centro do município.

A abertura que contou com a chegada do Papai Noel teve também reconhecimento. O presidente da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho, Luís Garcia, enfatizou o trabalho dos servidores e da equipe responsável pela montagem da decoração. Composta na ampla maioria por voluntários, a construção dos enfeites durou vários meses que antecederam a entrega para a comunidade. O prefeito Léo Girardello entregou as chaves da cidade ao Papai Noel e pediu que as famílias vão até a praça para aproveitar o espaço.

A programação completa ainda está sendo definida, já que ainda estão em andamento alguns processos licitatórios. No entanto, a Fundação Cultural adiantou shows e eventos que acontecem durante o mês. No dia 19 de dezembro alunos da Casa da Cultura se apresentam. Os organizadores também optaram por proporcionar atrações para diversos gostos musicais com noites voltadas à música gaúcha e nativista (20), noite do samba (22) e rock (23).

Uma das principais atrações do Natal de 2018 acontece no dia 21, quando Léo Pain faz show na Praça das Mercês.

Em todos os sábados e domingos haverá a presença do Papai Noel recebendo as crianças.