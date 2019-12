Natal da Família Sepeense encerrará com Orquestra de Teutônia

A programação do Natal da Família Sepeense será encerrada com chave de ouro: na noite de 23 de dezembro, o público será presenteado com um grande espetáculo – a apresentação da Orquestra de Teutônia na Praça das Mercês.

Composto por 25 músicos, o conjunto é reconhecido por seu repertório diverso, atualizado e pela habilidade dos instrumentistas em interagir com a plateia. O show gratuito, será oferecido através de uma parceria entre Administração Municipal, Fundação Cultural e a empresa CMPC de Guaíba, que patrocinará a maior parte dos custos da apresentação.

Os talentos locais também têm espaço garantido na programação do Natal da Família Sepeense. O grupo Calhandra está preparando uma apresentação especial para o dia 20 de dezembro, no Natal Gaúcho. No dia 22, os professores da Casa de Cultura Karine Nunes, Paulo de Leon e Ricardo Rosa subirão ao palco para o show Amigos da Arte, juntamente com seus alunos, integrantes das oficinas de teclado, violão, canto e interpretação

Os projetos desenvolvidos pela Secretaria de Assistência e Habitação Social através do Cras e do Creas também marcarão presença na noite de 20 de dezembro, com o Natal da Inclusão. Na oportunidade, artistas com necessidades especiais farão apresentações na Praça das Mercês a partir das 20h.

