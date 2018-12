Natal da Família Sepeense terá show de Léo Pain

A organização do Natal da Família Sepeense está intensificando os preparativos para a programação de shows no natal em São Sepé.

O show de Léo Pain, na noite de 21 de dezembro, é aguardado com muita expectativa, tanto que a direção da Fundação Cultural, Executivo Municipal, Conselho Municipal de Trânsito e Brigada Militar, já fizeram reunião montando a estratégia de segurança e tudo que se refere ao espetáculo. As ruas centrais serão fechadas, bares poderão montar esquema especial de mesas na calçada e rua, com liberação de seus banheiros para o público. Banheiros da Fundação Cultural e Prefeitura Municipal também serão abertos ao público. A Brigada Militar terá reforço especial do POE de Santa Maria.

O show será ás 21h30, em uma estrutura de palco que será montada na rua em frente ao Centro Cultural.

Léo Pain esse ano foi campeão do “The Voice Brasil”. Os demais shows do dias 19, 22 e 23 de dezembro estão em fase de conclusão dos processos de licitação.