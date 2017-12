Natal Show Cotrisel reuniu grande público no Supermercado

Tradicionalmente todo o ano a Cooperativa Tritícola Sepeense promove o “Natal Show Cotrisel”, trazendo show musical e lotando o estacionamento do supermercado da rede. A programação sempre é aguardada pelo público, que a cada ano festeja muito com o evento.

Neste ano, o Natal Show Cotrisel reuniu centenas de clientes bem como fãs do grupo Tchê Chaleira. Antes que os artistas iniciassem a apresentação, gestores da Cotrisel realizaram sorteios de prêmios e brindes. Além do palco, uma passarela foi montada no local para um desfile com os modelos da coleção verão da lojinha Cotrisel.

Para a finalizada a noite, o grupo sepeense Tchê Chaleira fez a festa com as centenas de pessoas presentes. Durante o show o grupo que surgiu em São Sepé interpretou clássicos da música gaúcha e sucessos recentes da banda. Enquanto isso, a plateia dançou e cantou em ritmo animado.

A direção do Supermercado Cotrisel agradece a todos que compareceram no evento e fizeram doação de alimentos.