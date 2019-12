Nesta segunda-feira tem orquestra na Praça das Mercês

Hoje é dia de convidar a família toda para ir à Praça das Mercês. Por lá, além da decoração alusiva ao 25 de dezembro, acontece o encerramento da programação do Natal da Família Sepeense, com a apresentação da Orquestra de Teutônia.

O início do show gratuito está previsto para às 21h, e a expectativa é de um grande espetáculo de harmonia, coreografia e voz. O grupo, que tem feito uma série de apresentações pelos palcos gaúchos, promete emocionar o público sepeense com seu repertório especial de Natal.