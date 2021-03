Neste sábado tem Drive Thru de Vacinação contra o Covid-19 em São Sepé

Neste sábado, 6 de março, o estacionamento do Ginásio de Esportes Nery Bueno Lopes sediará o primeiro Drive Thru de Vacinação contra o Coronavírus, em São Sepé.

No período da manhã, serão aplicadas as SEGUNDAS DOSES da vacina em pessoas imunizadas no dia 10 DE FEVEREIRO. Já na parte da tarde, receberão a segunda dose, pessoas vacinadas no dia 11 e 12 de fevereiro.

Lembrando que, só serão aplicadas vacinas em pessoas dentro dos carros. Pessoas que não tiverem disponibilidade de ir até o local de carro, podem procurar suas unidades de saúde na data de retorno informada em suas carteirinhas de vacinação.

Informações sobre a vacina ou dúvidas sobre o Covid-19, ligue: 3233.3011 – de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.