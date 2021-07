Neste sábado tem Feira do Produtor no Bairro Pontes

No sábado, 10 de julho, a Associação Hortifrutigranjeiros de São Sepé, com apoio do Escritório de Desenvolvimento, estará em frente ao Salão Paroquial, do Bairro Pontes, levando a feira livre para os moradores, das 8h às 12h.

Essa é uma oportunidade que os produtores tem de comercializarem seus produtos e a proposta visa atender as comunidades dos bairros, descentralizando dessa forma as ações e vendas dos produtores locais.

Fonte: Jornal do Garcia, com informações da Assessoria de Imprensa da Prefeitura.