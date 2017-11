Normativa para transporte de equinos é assinada

O presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, Nairo Callegaro, esteve reunido na tarde de segunda-feira, 30 de outubro, com o Secretário Estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul, Ernani Polo. O objetivo foi assinar normativa para o transporte de equinos no Estado, tendo como uma de suas principais resoluções a dispensa de apresentação da GTA – Guia de Transporte Animal no caso de eventos locais e ou municipais, como cavalgadas, rodeios, treinos e passeios e também no caso de estarem em serviço, a pé.

Segundo Callegaro, pesaram nessa resolução os estudos epidemiológicos indicando baixa incidência de anemia infecciosa, mormo e influenza equina no Rio Grande do Sul. “Para nós significa desburocratização, considerando que existe um grande número de eventos que se encaixam nesse perfil”, afirmou Callegaro.

A reunião aconteceu na sede da Secretaria Estadual.

Fonte: AI MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho)