Nota de Falecimento:

Os familiares de Marcos Alípio Miranda de Moraes comunicam com pesar o seu falecimento, ocorrido na madrugada desta terça-feira, 26 de dezembro de 2017. Seu Alípio, como era conhecido, deixa a esposa Lurdes, dois filhos, quatro netos e uma bisneta. Os atos fúnebres acontecem na Capela Nossa Senhora de Fátima, no Passo dos Leites, e o enterro será no jazigo da família, na mesma localidade, ainda sem horário definido.