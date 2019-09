Nota de Pesar – Prefeitura decreta luto oficial

Em virtude do falecimento do ex prefeito Inca Tonetto, a prefeitura de São Sepé decretou luto oficial e divulgou a seguinte Nota de Pesar:

“A Prefeitura de São Sepé vem a público manifestar profundos sentimentos de pesar pelo falecimento do ex-prefeito Luiz Fernando Dockhorn Tonetto (Dr. Inca), ocorrido nesta sexta-feira, 27 de setembro.

Em solidariedade à família deste nome tão estimado e respeitado na comunidade local, informamos que as atividades referentes a entrega de investimentos e Semana Nacional do Trânsito, anunciadas para o sábado, 28, estão canceladas. Diante da perda, o prefeito, Léo Girardello, decretou luto oficial de três dias.”