Notas falsas estão circulando na cidade

Na noite de segunda-feira, 24, em uma farmácia no centro da cidade, um cliente tentou pagar com uma nota falsa de R$ 100,00. O funcionário que estava atendendo o cliente conseguiu identificar a falsificação e acionou a Brigada Militar que prendeu o suspeito e encaminhou a Delegacia de Polícia Civil.

Na semana passada, uma pessoa passou uma nota, também de R$ 100,00, em um correspondente bancário na rua Visconde do Rio Branco. A pessoa alegou que havia retirado o dinheiro no caixa eletrônico.